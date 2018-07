Hamburg (dpa) - Greenpeace hat einem "Spiegel"-Bericht zufolge an vielen Touristenorten in der Welt Spuren von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien gefunden. Es handelt sich demnach um per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFC. Diese Stoffe würden unter anderem bei der Produktion von Outdoor-Kleidung verwendet. Die Umweltorganisation Greenpeace hatte Proben hatte Schnee- und Wasserproben auch in entlegenen Gebirgsregionen genommen. Die Studie soll kommende Woche vorgestellt werden.

