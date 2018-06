Washington (AFP) Das Standesamt im US-Bundesstaat Kentucky, dessen Chefin wegen ihres Widerstands gegen die Homoehe in Beugehaft sitzt, hat erstmals einem homosexuellen Paar einen Trauschein ausgestellt. Wie der örtliche Fernsehsender WKYT berichtete, ließen sich James Yates und William Smith am Freitag in Rowan County trauen - nachdem sie dies zuvor mehrfach vergeblich versucht hatten.

