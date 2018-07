Berlin (dpa) - Die deutschen Basketballer haben gegen Mitfavorit Serbien bei der EM im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert. Das Team um Superstar Dirk Nowitzki unterlag dem Vize-Weltmeister in Berlin trotz einer großartigen Leistung mit 66:68. Vor 13 050 Zuschauern waren Nowitzki und Tibor Pleiß mit je 15 Punkten beste Werfer für das Heim-Team, das auf den verletzten Robin Benzing verzichten musste. Am Dienstag in der dritten EM-Partie gegen die Türkei will der Flügelspieler wieder dabei sein.

