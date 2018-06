Berlin (AFP) Bis zum Sonntagabend sind in Deutschland rund 14.000 Flüchtlinge über Ungarn und Österreich nach Deutschland gekommen. Seit Samstagmorgen seien rund 14.000 Menschen in Zügen am Münchner Hauptbahnhof eingetroffen, sagte der Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums, Thomas Baumann, am Sonntagabend. Nach seinen Angaben werden im Laufe der nächsten Stunden noch weitere Sonder- und Regionalzüge mit Flüchtlingen erwartet, Zahlen konnte er aber nicht nennen. Laut einem Sprecher der Bundespolizei wird für das Wochenende mit insgesamt 17.000 Ankömmlingen gerechnet.

