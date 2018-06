Potsdam (AFP) In Deutschland wird für das Wochenende mit mit insgesamt 17.000 Flüchtlingen gerechnet, die aus Ungarn über Österreich in die Bundesrepublik kommen. Das teilte die Bundespolizei in Potsdam am Sonntag mit. Demnach kamen rund 7000 Menschen am Samstag und 6000 am Sonntag; 4000 weitere würden im Laufe des Tages noch erwartet. Die Lage entwickle sich "sehr dynamisch", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Zahlen seien aber "relativ valide".

