Berlin (AFP) Die Linken machen die USA mitverantwortlich für die hohe Zahl der Flüchtlinge in Europa: "Westliche Staaten unter der Führung der USA haben ganze Regionen destabilisiert, indem sie unter anderem Terrororganisationen möglich gemacht und instrumentalisiert haben", heißt es in einem Positionspapier der beiden designierten Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht, das der Nachrichtenagentur AFP am Sonntag vorlag.

