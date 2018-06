Düsseldorf (AFP) Der Chef der BASF-Tochter Wintershall, Mario Mehren, sieht den Tausch von Firmenanteilen mit dem Energieriesen Gazprom als Zeichen einer Entspannung der deutsch-russischen Beziehungen. "Wir gehen davon aus, dass diese Entscheidung als Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der Kooperation eine Signalwirkung entfalten kann", sagte Mehren dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). Trotz der politischen Spannungen erhalte ein deutsches Unternehmen direkten Zugang zu russischen Erdgasquellen und ein russisches Unternehmen investiere in der EU weiter in Erdgashandel und Gasspeicher und damit in Versorgungssicherheit, ergänzte Mehren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.