Berlin (AFP) Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen, ist in der CSU auf Kritik gestoßen. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, wurde die Einreiseerlaubnis am Samstagabend bei einer eigens einberufenen Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums einstimmig als "falsche Entscheidung des Bundes" kritisiert. Bei dem Treffen der Spitzen von Union und SPD am Sonntagabend im Kanzleramt wolle die CSU daher die "Aufnahmefähigkeit Deutschlands" zum Thema machen und Maßnahmen zur Begrenzung des Flüchtlingsandrangs beschließen.

