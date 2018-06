München (SID) - Mit der Maximalausbeute von vier Siegen und zwölf Punkten ist Red Bull München in die K.o.-Runde der Champions Hockey League (CHL) gestürmt. Der Viertelfinalist der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewann auch sein letztes Vorrundenspiel in der Gruppe H gegen den KAC Klagenfurt mit 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). Die Düsseldorfer EG geht nach dem 3:5 (1:0, 2:2, 0:3) bei den Black Wings Linz als Zweiter der Gruppe G in die Runde der letzten 32.

Mads Christensen (15.), Keith Aucoin (17. und 51.), Andreas Eder (33.), Michael Wolf (40.) und Dominik Kahun (60.) trafen für Tabellenführer München. Alexej Dmitriev (5.), Stephan Daschner (26.) und Eduard Lewandowski (29.) erzielten die Tore für die DEG, die das Weiterkommen schon zuvor gesichert hatte.