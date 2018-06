Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers müssen fast die komplette Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf Nationaltorwart Jochen Reimer verzichten. Der 30-Jährige fällt wegen einer Operation an der Hüfte voraussichtlich sechs Monate aus. Das gab der Klub am Sonntag bekannt. Die Franken suchen auf dem Transfermarkt nach einem Ersatz.