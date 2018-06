Monza (SID) - Weltmeister Lewis Hamilton hat auch den Großen Preis von Italien gewonnen und seinen Mercedes-Teamrivalen Nico Rosberg in der WM-Wertung weiter distanziert. Der Engländer setzte sich am Sonntag in Monza vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) durch, der den ersten Heimsieg der Scuderia seit fünf Jahren letztlich deutlich verpasste.

Hamiltons Mercedes-Teamkollege Nico Rosberg schied an Position drei liegend zwei Runden vor dem Ende mit rauchendem Motor aus und kassierte damit einen empfindlichen Rückschlag im Kampf um seinen ersten WM-Titel. Dritter wurde der Brasilianer Felipe Massa im Williams. Nico Hülkenberg, der unter der Woche seinen Vertrag bei Force India bis 2017 verlängert hatte, holte als Siebter Punkte.

Allerdings musste Hamilton kurzzeitig um seinen Sieg zittern, die Regelhüter hatten an beiden Mercedes-Boliden einen zu geringen Reifendruck festgestellt. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, die Rennkommissare sahen jedoch von einer Bestrafung ab.

"Wir haben alles unter Pirelli-Aufsicht gemacht, das sollte in Ordnung sein. Es werden jetzt Daten auf den Tisch gelegt, und wir müssen das ausdiskutieren", hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff bei RTL schon vor der Entscheidung gesagt.

Vettel ließ sich für Rang zwei von den Tausenden Tifosi feiern: "Das ist einer der emotionalsten Tage, die ich in der Formel 1 jemals erlebt habe. Der Moment auf dem Podium macht das Ganze so lebendig, den Traum zu leben und Formel-1-Fahrer bei Ferrari zu sein. Das ist der beste zweite Platz, den ich jemals hatte."

Für Hamilton war es der siebte Saisonsieg im zwölften Rennen und der 40. Erfolg seiner Karriere. In der Gesamtwertung führt der 30-Jährige mit 252 Punkten deutlich vor Rosberg (199). Vettel ist mit 178 Punkten Dritter.