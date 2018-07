Wellington (AFP) Mehr als 30 Jahre nach der Versenkung des Greenpeace-Schiffs "Rainbow Warrior" in Neuseeland durch den französischen Auslandsgeheimdienst DGSE hat der damalige DGSE-Agent und Bombenleger sich dafür entschuldigt. In einem am Sonntag auf der Internet-Enthüllungseite Mediapart veröffentlichten Interview gab Jean-Luc Kister zugleich Einzelheiten der nächtlichen Geheimdienstoperation vom 10. Juli 1985 preis. Mit ihr sollten Proteste der Umweltschützer gegen französische Atomwaffentests im Südpazifik verhindert werden. Der Greenpeace-Fotograf Fernando Pereira ertrank damals an Bord des Schiffs.

