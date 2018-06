Hamburg (SID) - Der Schalker Leroy Sané steht der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft von Trainer Horst Hrubesch am Dienstag (16.00 Uhr) im EM-Qualifikationsspiel in Baku gegen Aserbaidschan verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Der 19 Jahre alte Offensivspieler hatte im Training am Samstag eine Fissur an der rechten Hand erlitten und musste am Sonntag abreisen.

Eine Nachnominierung ist nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht vorgesehen. Die U21-Auswahl reist am Sonntagvormittag von Hamburg zum Spiel nach Baku.