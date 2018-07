Magdeburg (SID) - Schwere Hürde für den Titelverteidiger, Topspiel in Mannheim: Pokalsieger SG Flensburg-Handewitt muss im Achtelfinale des DHB-Pokals beim Altmeister VfL Gummersbach antreten, Vizemeister Rhein-Neckar Löwen empfängt zum Spitzenspiel der Runde der letzten 16 den EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin. Dies ergab die Auslosung am Sonntag in Magdeburg.

"Das wird kein leichtes Spiel. Aber wir wollen zum Finalturnier nach Hamburg, da müssen wir die Hürde Gummersbach nehmen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke bei Sport1. Der deutsche Meister THW Kiel steht beim Zweitligisten HSC 2000 Coburg vor einer lösbaren Aufgabe.

Die Achtelfinal-Paarungen im Überblick:

Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin

EHV Aue - TSV GWD Minden

HSC 2000 Coburg - THW Kiel

TSV Hannover-Burgdorf - MT Melsungen

HBW Balingen-Weilstetten - Frisch Auf Göppingen

TuS N-Lübbecke - SC Magdeburg

VfL Gummersbach - SG Flensburg-Handewitt

HSG Nordhorn-Lingen - Bergischer HC

Die Spiele werden am 28. Oktober ausgetragen.