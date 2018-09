Berlin (SID) - Gesa Felicitas Krause (Frankfurt) hat beim ISTAF in Berlin eine deutsche Bestzeit über die selten gelaufenen 2000 m Hindernis aufgestellt. Die Überraschungs-Dritte von Peking über die olympische 3000-m-Hindernis-Distanz kam in 6:04,20 Minuten als Dritte ins Ziel. Es gewann die Kenianerin Virginia Nyambura Nganga in 6:02,16 vor ihrer Landsfrau Betarice Chepkoech (6:02,47).

"Das war ein schöner Abschluss von der Bahn", sagte Krause: "Es war ein tolles Gefühl." Bei der Leichtathletik-WM in der chinesischen Hauptstadt hatte die 23-Jährige sensationell die Bronzemedaille gewonnen und für die erste deutsche Laufmedaille bei einer WM seit 14 Jahren gesorgt.