Berlin (SID) - Die WM-Zweite Cindy Roleder hat beim ISTAF in Berlin über 100 m Hürden einen erneuten Überraschungscoup verpasst. Die Leipzigerin kam in 12,95 Sekunden auf Platz vier. Es gewann Peking-Olympiasiegerin Dawn Harper-Nelson aus den USA in 12,82 Sekunden vor der Weltjahresbesten Sharika Nelvis (USA/12,84) und der WM-Fünften Tiffany Porter (Großbritannien/12,92).

Bei der Leichtathletik-WM in Peking hatte Roleder sensationell Silber gewonnen. Dort hatte sie mit einer Zeit von 12,59 Sekunden eine persönliche Bestleistung aufgestellt.