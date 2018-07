Berlin (dpa) - Die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Aufnahme der in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge stößt auf scharfe Kritik der Schwesterpartei CSU. Das Parteipräsidium habe die vom Bund erteilte Einreiseerlaubnis in einer eigens einberufenen Telefonkonferenz einmütig als "falsche Entscheidung" gerügt. Das sagte Generalsekretär Andreas Scheuer. Mehrere Präsidiumsmitglieder hätten vor einer "zusätzlichen Sog-Wirkung" gewarnt. Die CSU wolle das in der Sitzung des Koalitionsausschusses am Abend in Berlin deutlich thematisieren.

