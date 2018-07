Chisinau (AFP) Zehntausende Demonstranten haben am Sonntag in der Republik Moldau den Rücktritt von Präsident Nicolae Timofti sowie vorgezogene Neuwahlen gefordert. An der Kundgebung auf dem zentralen Platz der Hauptstadt Chisinau nahmen nach Angaben der Organisatoren von der Bürgerplattform "Würde und Gerechtigkeit" zwischen 50.000 und 100.000 Menschen teil. In einer Erklärung verlangten sie auch den Rücktritt der Führung von Zentralbank und Generalstaatsanwaltschaft sowie eine Rückkehr der ehemaligen Sowjetrepublik auf den Weg der europäischen Integration.

