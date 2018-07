Sotres (SID) - Der spanische Radstar Joaquim Rodriguez hat die 15. Etappe der Vuelta a Espana gewonnen und ist haarscharf am Roten Trikot des Gesamtführenden vorbeigefahren. Der 36-Jährige vom Team Katjuscha setzte sich bei der Bergankunft in Sotres/Calabres mit zwölf Sekunden Vorsprung auf den Polen Rafal Majka (Tinkoff-Saxo) durch und liegt damit nur noch eine Sekunde hinter Spitzenreiter Fabio Aru (Italien/Astana).

Aru verlor auf beiden schweren Bergetappen des Wochenendes Zeit auf Rodriguez. Am Samstag war beim Tagessieg seines Landsmannes Alessandro De Marchi (BMC) bei der Berganankuft auf dem Alto Campoo Fuente del Chivo eine Attacke Arus verpufft, Rodriguez konnte aber nur eine Sekunde Vorsprung auf seinen Kontrahenten herausfahren. Am Sonntag erreichte der Spanier allerdings 18 Sekunden vor Aru das Ziel.

Am Montag steht die nächste schwere Kletterpartie an, die nach 185 km mit der Bergankunft auf der Ermita de Alba endet. Das Finale der dreiwöchigen Rundfahrt steigt am kommenden Sonntag in Madrid.