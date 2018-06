Wels (SID) - Die Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Han Ying spielen bei den Austrian Open in Wels um die Titel. Ovtcharov besiegte im Halbfinale den Südkoreaner Jang Woojin mit 4:1 und wartet im Endspiel auf den gleichauf mit ihm notierten Weltranglistenfünften Jun Mizutani aus Japan oder den kroatischen Bundesliga-Profi Andrej Gacina. Han düpierte die japanische Top-10-Spielerin Ai Fukuhara mit 4:0 und greift gegen die Taiwanesin Cheng I-Ching nach ihrem zweiten World-Tour-Titel.

Durch die Erfolge von Ovtcharov und Han sind die Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Wels rund drei Wochen vor Beginn der EM im russischen Jekaterinenburg in allen vier Wettbewerben in den Endspielen vertreten. Dabei tragen Patrick Franziska/Bastian Steger (Düsseldorf/Bremen) im Herren-Doppel sowie die Europameisterinnen Petrissa Solja/Shan Xiaona (Berlin) im Damen-Doppel die DTTB-Hoffnungen.