New York (SID) - Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld (Nordhorn) hat mit ihrer amerikanischen Doppel-Partnerin Coco Vandeweghe das Viertelfinale der US Open erreicht. Das Duo besiegte die an Position sieben gesetzen Andrea Hlavackova/Lucie Hradecka aus Tschechien mit 6:2, 6:4.

In der Runde der letzten Acht treffen Grönefeld/Vandeweghe entweder auf Caroline Garcia/Katarina Srebotnik (Frankreich/Slowakei/Nr. 5) oder die nierderländisch-schwedische Kombination Kiki Bertens/Johanna Larsson.

Der gebürtige Hamburger Tommy Haas indes verpasste mit seinem tschechischen Partner Radek Stepanek den Sprung ins Viertelfinale von Flushing Meadows. Der 37-jährige Haas und der ein Jahr jüngere Stepanek unterlagen Dominic Inglot/Robert Lindstedt (Großbritannien/Schweden) mit 4:6, 3:6.

Im Mixed hat am Sonntag noch Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) die Chance, an der Seite von Nenad Zimonjic (Serbien) das Viertelfinale zu erreichen.