Ankara (AFP) Bei einem Angriff von PKK-Rebellen auf die Armee im Südosten der Türkei sind am Sonntagabend nach Angaben türkischer Medien zahlreiche Soldaten getötet worden. Der Angriff sei in der Ortschaft Daglica erfolgt, berichteten örtliche Medien. Die Zahl der Opfer in den Reihen der türkischen Armee wurde nicht genannt, doch berief Regierungschef Ahmet Davutoglu in Ankara eine Krisensitzung mit den Spitzen von Behörden und Militär ein.

