Kiew (AFP) IWF-Chefin Christine Lagarde hat der Ukraine Erfolge bei ihren Reform-Bemühungen bescheinigt. "Ich bin sehr ermutigt durch die Fortschritte, die in den vergangenen Monaten erreicht worden sind", sagte Lagarde am Sonntag bei ihrem ersten offiziellen Besuch in der Ukraine. "Die Ukraine hat die Welt überrascht." Gleichwohl sei dies erst der Anfang des Weges. "Reformen zu vollziehen ist ein Prozess", sagte Lagarde an der Seite des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Kiew.

