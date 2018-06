Vatikanstadt (AFP) Angesichts der Flüchtlingskrise hat Papst Franziskus alle katholischen Gemeinden in Europa aufgerufen, eine betroffene Familie aufzunehmen. Als "konkrete Geste" zur Vorbereitung des kommenden Heiligen Jahrs solle "jede Pfarrgemeinde, jede religiöse Gemeinschaft, jedes Kloster" in Europa eine Familie beherbergen, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag während des Angelus-Gebets auf dem Petersplatz in Rom.

