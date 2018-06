Nikosia (AFP) Vor der Küste Zyperns sind mehr als hundert in Seenot geratene Flüchtlinge aus Syrien gerettet worden. Das kleine Fischerboot mit insgesamt 114 Syrern an Bord, darunter 54 Frauen und Kinder, sei am späten Samstagabend etwa 40 Seemeilen von der zyprischen Hafenstadt Larnaka entfernt in Seenot geraten, teilten Kreise des Koordinationszentrums für Rettungseinsätze auf Zypern am Sonntag mit. Die Flüchtlinge seien alle sicher nach Larnaka gebracht worden, Berichte über Verletzte gab es demnach nicht. Angaben dazu, was mit den Flüchtlingen nun geschehen soll, wurden nicht gemacht.

