Kandahar (AFP) Bei einem Luftangriff im Süden Afghanistans sind nach Behördenangaben mindestens elf Polizisten getötet worden. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte am Montag, der Angriff in der Provinz Helmand sei am Sonntag von Nato-Kräften geflogen worden. Ein anderer Ministeriumsvertreter konnte hingegen keine Angaben dazu machen, wer den Luftangriff zu verantworten habe. Die Nato selbst teilte mit, sie habe am Sonntag keine Angriffe in Helmand geflogen.

