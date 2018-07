Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn setzt weiterhin Sonderzüge ein, um Flüchtlinge nach ihrer Ankunft in Deutschland zu Aufnahmeeinrichtungen zu bringen. Wie in den vergangenen Tagen seien auch am Montag Sonderzüge der Bahn im Einsatz gewesen, teilte der Konzern in Berlin mit. Es seien viele deutsche Städte angefahren worden, darunter München, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Braunschweig, Saalfeld und Eisenhüttenstadt.

