Istanbul (AFP) Nach einem schweren PKK-Angriff auf türkische Soldaten hat der Chef der legalen türkischen Kurdenpartei HDP, Selahattin Demirtas, einen Besuch in Deutschland abgebrochen. Demirtas reise vorzeitig aus Berlin in die Türkei zurück, meldete die offizielle türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Zuvor hatte Demirtas auf Twitter die jüngste Eskalation der Gewalt verurteilt und erklärt, es könne keine Rechtfertigung für das Töten geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.