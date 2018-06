Berlin (AFP) Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat ein militärisches Engagement Deutschlands in Syrien abgelehnt. "Ich glaube nicht, dass das unsere Aufgabe ist, ich glaube nicht, dass wir in diesen Konflikt mit militärischen Mitteln eingreifen sollten", sagte Gabriel am Montagabend im ZDF auf die Frage nach einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr. Zuvor hatte Frankreichs Präsident François Hollande gesagt, sein Land bereite sich auf Luftangriffe in Syrien vor. Auch Großbritannien will sich offenbar beteiligen.

