Berlin (AFP) Die Polizeigewerkschaften haben die Ankündigung der Koalition über die Schaffung neuer Stellen bei der Bundespolizei begrüßt. Der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, sprach am Montag in Berlin von einer "Kehrtwende beim bislang so intensiv betriebenen Personalabbau bei der Polizei".

