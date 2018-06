Berlin (AFP) Deutschlands größte Medienverbände und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben gegen die von der Bundesregierung geplante Vorratsdatenspeicherung als Einschränkung der Pressefreiheit protestiert. Die anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten beeinträchtige die Presse- und Rundfunkfreiheit, kritisierten sie am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. "Sie schwächt den Informantenschutz und das Redaktionsgeheimnis."

