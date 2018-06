München (AFP) München soll von dem anhaltend großen Zustrom tausender Flüchtlinge entlastet werden. Der oberbayerische Regierungspräsident Christoph Hillenbrand sagte am Montag am Münchner Hauptbahnhof vor Journalisten, derzeit liefen Verhandlungen über die Einrichtung von mindestens zwei weiteren Bahn-Drehkreuzen neben München zur Verteilung der Flüchtlinge. Eines dieser Drehkreuze solle voraussichtlich in Leipzig eingerichtet werden, das zweite stehe noch nicht fest, sagte Hillenbrand. München habe seine Kapazitätsgrenze erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.