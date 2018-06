Berlin (AFP) Ein neues Informationsportal im Internet will Verbrauchern den sicheren Umgang mit Smartphones und Tablets näher bringen. Bundesverbraucherminister Heiko Maas (SPD) startete die Plattform mobilsicher.de am Montag offiziell im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin.

