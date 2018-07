Gütersloh (AFP) Der typische deutsche Nichtwähler stammt einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung zufolge aus "sozial schwächeren Milieus". Bestimmte Einstellungen führten zusammen mit einer prekären sozialen Lage in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu einer geringen Wahlbereitschaft, heißt es in der am Montag in Gütersloh vorgestellten Untersuchung anhand der Bundestagswahl des Jahres 2013.

