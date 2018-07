Berlin (AFP) Nach Einschätzung der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), steht die "eigentliche Herausforderung" bei der Aufnahme von Flüchtlingen noch bevor: "Die Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft." Es gebe derzeit in Deutschland eine "überwältigende Hilfsbereitschaft", erklärte Özoguz am Montag in Berlin. "Die Euphorie, mit der die Menschen an den Bahnhöfen empfangen wurden, war bewegend."

