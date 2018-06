Paris (AFP) Frankreich will Hunderte über Ungarn nach Deutschland eingereist Flüchtlinge aufnehmen. Frankreichs Staatschef François Hollande sagte am Montag bei einer Pressekonferenz im Pariser Elysée-Palast, er habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angeboten, rund Tausend Flüchtlinge aufzunehmen. Diese sollten "in den kommenden Wochen" nach Frankreich kommen. "Wir können nicht Deutschland diese Solidarität und Verantwortung alleine übernehmen lassen", sagte Hollande.

