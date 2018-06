Berlin (AFP) Schlafmangel, zu wenig Bewegung und schlechte Ernährung: Mehr als jeder fünfte Auszubildende zeigt ein riskantes Gesundheitsverhalten. Das geht aus dem am Montag in Berlin veröffentlichten Fehlzeiten-Report des wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK (Wido) hervor. Mehr als die Hälfte der Auszubildenden (56,5 Prozent) berichtet demnach über häufige körperliche Beschwerden, fast jeder Zweite (46,1 Prozent) nennt psychische Probleme. So klagt jeder vierte Azubi über häufige Kopfschmerzen, mehr als jeder fünfte leidet häufig an Rückenschmerzen und Verspannungen. Zudem wird mehr als jeder Dritte von Müdigkeit und Erschöpfung geplagt, jeder Zehnte leidet unter Schlafstörungen.

