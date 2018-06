Düsseldorf (AFP) Führende Wirtschaftsvertreter in Deutschland wollen daran mitwirken, Flüchtlinge schnell in Arbeit zu bringen. "Wenn Flüchtlinge rasch Arbeitsbewilligungen erhalten,dann können deutsche Unternehmen wie Deutsche Post DHL Group dieses Potenzial nutzen", sagte der Vorstandsvorsitzende des Post-Konzerns, Frank Appel, dem "Handelsblatt" vom Montag. Auch der Chef des Chemiekonzerns Evonik, Klaus Engel, erklärte, die Unternehmen könnten "nicht so tun, als ginge es uns nichts an", wenn zahlreiche Menschen auf der Suche nach "einer friedlichen Zukunftsperspektive" nach Europa zögen.

