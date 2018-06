New York (AFP) Die Europäische Union hat den Verkauf wesentlicher Teile der Energiesparte des französischen Konzerns Alstom an den US-Konzern General Electric (GE) gebilligt. Um die Genehmigung zu erhalten, habe GE zuletzt noch Zugeständnisse machen müssen, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Quelle am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Die EU hatte demnach Bedenken, dass das Geschäft mit einem Volumen von zwölf Milliarden Dollar (knapp 10,8 Milliarden Euro) zu einer übermäßigen Konzentration auf dem Markt für Gasturbinen führen könnte. Eine offizielle Verlautbarung ist den Angaben zufolge für Dienstag zu erwarten.

