Prag (dpa) - "Auf nach Frankreich!" In ganz Tschechien herrscht riesige Freude über die vorzeitige Qualifikation der Fußballer für die Europameisterschaft 2016.

Denn angesichts der vielen verletzungsbedingten Ausfälle hatte keiner so recht mit dem 2:1 (2:0)-Sieg in Lettland gerechnet. Eine Zeitung titelte in Prag sogar schon auf Französisch: "Allez!" - "Auf geht's!"

Nationaltrainer Pavel Vrba war positiv überrascht davon, dass "unbekannte Burschen das gleich geschafft haben wie famose Spieler vor ihnen, wie ein Nedved, Baros, Jankulovski", sagte der frühere Pilsen-Trainer anerkennend. Auch Torwart-Legende Petr Cech vom FC Arsenal fand lobende Worte: "Das Team hat gezeigt, dass es eine innere Kraft hat."

Kritisch wurde es für die böhmischen Löwen nur nach dem Ausfall von Mittelfeldspieler Daniel Kolar, der sich im Zweikampf den Wangenknochen brach. Er sei "das Verbindungsstück" zwischen Mittelfeld und Angriff gewesen, erklärte Vrba. "Von da an war es eher ein Kampf als Fußball", meinte der 51-Jährige.

Den Siegtreffer erzielte Hertha-BSC-Neuzugang Vladimir Darida. "Ich glaube, das war das wichtigste Tor in meiner Karriere", sagte er über seinen goldenen Treffer in der 25. Minute. Mit seinem ersten Länderspiel-Tor öffnete der 25 Jahre alte gebürtige Pilsener den Tschechen die Tür zur EURO 2016.

Ohne diesen Sieg hätten die Tschechen noch gegen die Niederlande und die Türkei um die EM-Teilnahme kämpfen müssen. "Das wäre sehr kompliziert geworden", meinte Vrba. Der Trainer dankte den Fans im Skonto-Stadion in Riga, indem er seine Hand aufs Herz legte. Doch auf zwei seiner legendären Sieges-Purzelbäume, die er im Falle eines Erfolgs versprochen hatte, müssen sie noch warten: "Die gibt es erst zu Hause."

Tschechien hat seit der Spaltung von der Slowakei 1993 noch nie bei einer Europameisterschaft gefehlt. Den größten Erfolg feierte die Mannschaft gleich zu Beginn, als die Tschechen 1996 in England Zweite wurden. Deutschland gewann damals in der Verlängerung durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff. Vor drei Jahren schieden die Tschechen im Viertelfinale gegen Portugal aus.

Tschechische Nationalmannschaft