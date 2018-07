Glasgow (SID) - Fußball-Bundestrainer Joachim Löw setzt im EM-Qualifikationsspiel in Glasgow gegen Schottland (Anstoß 20.45 Uhr/RTL) von Beginn an auf Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund rückt für Bayer Leverkusens Karim Bellarabi in die Mannschaft, der beim 3:1 gegen Polen am Freitag in der Startelf gestanden hatte.

Ansonsten nominierte Löw die Spieler, die in Frankfurt gesiegt hatten. Vor Manuel Neuer verteidigen rechts Emre Can, innen Jerome Boateng und Mats Hummels sowie links Jonas Hector. Die Doppelsechs bilden Kapitän Bastian Schweinsteiger und Toni Kroos. Die Offensivreihe Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Mesut Özil spielt hinter der einzigen Spitze Mario Götze. Die deutsche Startelf:

1 Neuer - 14 Can, 17 Boateng, 5 Hummels, 3 Hector - 7 Schweinsteiger, 18 Kroos - 13 Müller, 21 Gündogan, 8 Özil - 19 Götze. - Trainer: Löw.