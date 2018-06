Rom (SID) - Italiens Fußball-Nationaltorhüter Gianluigi Buffon denkt auch nach seinem 150. Länderspiel noch nicht an ein Ende seiner Karriere. "Ich blicke jetzt erst einmal der EM 2016 in Frankreich entgegen, aber danach möchte ich 2018 in Russland als erster Spieler zum sechsten Mal an einem WM-Turnier teilnehmen", beschrieb der 37 Jahre alte Weltmeister von 2006 nach Italiens 1:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Bulgarien seine mittelfristigen Ziele.

Buffon hatte 2014 bei der WM-Endrunde in Brasilien 17 Jahre nach seinem Debüt für die Squadra Azzurra durch seine fünfte WM-Teilnahme mit den Rekordhaltern Antonio Carbajal (Mexiko/1950 bis 1966) und Lothar Matthäus (1982 bis 1998) gleichgezogen. "Solange ich noch auf hohem Niveau mithalten kann, werde ich weiterspielen. Einige sagen, dass ich auch noch 200 Länderspiele schaffen werde, aber das ist nicht mein Hauptziel", meinte Buffon weiter.