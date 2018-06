Berlin (dpa) - Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler, hat in der Affäre um die Selektoren-Liste des US-Geheimdienstes NSA Fehler eingestanden. Schindler sagte der "Bild": Zwischen 2005 und 2013 sei die Selektoren-Liste, also die Suchbegriffe der NSA, nur unzureichend überprüft worden. Jetzt würden die US-Selektoren "gründlich und systematisch" geprüft. Die Kritik am BND im Zuge der NSA-Affäre hält Schindler jedoch für völlig überzogen. Der Vorwurf, der BND hätte deutsche Interessen verraten, sei sehr schwerwiegend und ungerechtfertigt gewesen.

