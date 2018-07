London (AFP) Die Zahl der behördlich registrierten antiislamischen und antisemitischen Angriffe in London hat stark zugenommen. Nach den am Montag veröffentlichten Statistiken der Polizei wurden in der britischen Hauptstadt von Juli 2014 bis Juli 2015 insgesamt 816 antiislamische Angriffe verzeichnet, während es im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor 478 waren. Die Zahl der antisemitischen Angriffe stieg von 258 auf 499.

