Bagdad (AFP) Der irakische Verteidigungsminister Chaled al-Obaidi ist am Montag in einem von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) durchsetzten Gebiet einem Angriff entgangen. Wie sein Ministerium am Montag mitteilte, nahm ein einzelner Heckenschütze al-Obaidis Konvoi ins Visier, als der Minister die Umgebung der Stadt Baidschi nördlich der Hauptstadt Bagdad besuchte. Ein Leibwächter sei verletzt worden, der Minister selbst nicht. Ob der Angriff gezielt al-Obaidi galt oder allgemein einem irakischen Militärkonvoi, war unklar.

