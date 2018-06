Rom (AFP) Das oberste italienische Gericht hat den Freispruch im Mordprozess gegen die frühere US-Studentin Amanda Knox mit schlampigen Ermittlungen in dem Fall begründet. Es habe bei den Untersuchungen "erhebliche Mängel" gegeben, hieß es laut italienischen Medienberichten in der am Montag veröffentlichten Urteilsbegründung des Kassationsgerichtshofs. Es habe keine "allumfassenden Beweise" gegeben, die eine zweifelsfreie Verurteilung erlaubt hätten. Als Beispiel nannten die Richter das Fehlen "biologischer Spuren" von Knox und ihrem mitangeklagten Exfreund Raffaele Sollecito.

