Paris (dpa) - Frankreich ist bereit, wie von der EU-Kommission vorgesehen 24 000 zusätzliche Flüchtlinge über zwei Jahre aufzunehmen.

"Das werden wir machen", sagte Präsident François Hollande in Paris. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will am Mittwoch Pläne zur Verteilung von 120 000 Flüchtlingen auf EU-Staaten vorstellen. Hollande zeigte sich zuversichtlich, dass die Flüchtlingskrise bewältigt werden könne.

Bedingung sei allerdings auch, dass in den Ankunftsländern im Süden der EU Zentren für die Identifizierung der Migranten eingerichtet würden.