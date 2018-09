Jerusalem (AFP) Aus Solidarität mit dem Kampf der christlichen Schulen in Israel um Gleichbehandlung sind am Montag auch die meisten arabischen Schulen im Land geschlossen geblieben. Nach übereinstimmenden Angaben von Vertretern der arabischen Minderheit und eines Sprechers des israelischen Bildungsministeriums trat die große Mehrzahl der arabischen Lehranstalten in den Ausstand. Betroffen waren rund 450.000 Schüler.

