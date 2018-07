Nablus (AFP) Gut zwei Monate nach einem Brandanschlag auf ein Haus im palästinensischen Westjordanland ist nach einem Kleinkind und dessen Vater auch die Mutter gestorben. Die 26-jährige Riham Dawabscheh sei ihren damals erlittenen Verletzungen erlegen, teilten das behandelnde israelische Krankenhaus in Tel Aviv und Angehörige am Montagfrüh mit. Am Tatort in dem Dorf Duma waren Parolen auf Hebräisch hinterlassen worden, die auf Attentäter aus dem Kreis jüdischer Extremisten schließen lassen.

