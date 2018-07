Chambéry (SID) - Die Olympia-Bewerberstadt Hamburg hat den Zuschlag für die Ausrichtung der Ruder-Weltmeisterschaften 2019 verpasst. Der Weltverband FISA vergab die WM in vier Jahren an Ottensheim bei Linz. Die Marktgemeinde in Oberösterreich setzte sich am Montag im französischen Chambery mit 128:30 Stimmen klar gegen Hamburg durch. Das FISA-Council hatte zuvor eine Vergabe an Ottensheim empfohlen, diesem Vorschlag stimmte eine breite Mehrheit zu.

"Natürlich sind wir nicht erfreut, aber ich gratuliere dem Gewinner", sagte der deutsche Verbandspräsident Siegfried Kaidel dem SID: "Wenn es eine solche Empfehlung gibt, folgen eben viele Nationen diesem Vorschlag". Ein Nachteil Hamburgs war, dass die Regattastrecke auf der Dove Elbe als sehr windanfällig gilt.

Neben Hamburg haben bislang Rom, Budapest, Paris und Los Angeles Bewerbungen für die Olympischen Spiele 2024 angekündigt. In Hamburg findet am 29. November die Bürgerbefragung zu Olympia statt. Über die Vergabe wird im Sommer 2017 beim 130. IOC-Kongress in Perus Hauptstadt Lima entschieden.